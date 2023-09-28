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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيلفوا بمركب في النيل.. تجار مخدرات يطلقون النار على المواطنين بكفر الشيخ

مركب
مركب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ بتاريخ 26 الجارى من أحد المستشفيات بإستقبالها (طالب - مقيم بدائرة القسم ) مصاب بعيار نارى بالرقبة وذلك حال تواجده أمام أحد المقاهى الكائن بدائرة القسم ، وتوفى أثناء علاجه .

 بإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة يضم ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") وأنه حال تواجدهم بإحدى المراكب النيلية الصغيرة بمياه نهر النيل قام أحدهم بإطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المواطنين بكورنيش النيل بدائرة القسم ، مما أدى لإصابة المجنى عليه ووفاته .

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية من تحديد مكان إختبائهم وتم ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية "المستخدمة فـي الواقعة " - 2 خزينة بندقية خرطوش - طبنجة مطموسة الأرقام – عدد من الطلقات النارية -كمية من مخدر الهيروين ) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيام أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المواطنين بطريقة عشوائية لإرهابهم لحماية نشاطهم الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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