عبدالله بن سعد أفضل شاعر غنائي لعام 2023 في مهرجان الفضائيات العربية

شهدت الدورة الـ ١٤ من مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تكريم الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز كأفضل شاعر، بعد مشوار حافل بالعطاء وسلسلة من الإنجازات الثقافية، وسط حفاوة كبيرة من المكرمين والضيوف من مختلف الدول المشاركة .



ومُنحت جائزة أفضل شاعر سعودي غنائي لعام 2023 للأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، في مهرجان الفضائيات العربية ، تقديرًا لجهوده في كافة المجالات الثقافية، ولإسهاماته في مجال الثقافة والفنون في الشرق الأوسط ، بوصفه شاعرًا وراعيًا للفنون، تاركا بصمته كواحد من الداعمين للحركة الفنية التي تساهم في تعزيز التواصل الثقافي والفني في العالم العربي، وتحقيقه العلامة الفارقة في عالم الشعر والفن والثقافة، وذلك نتاج سنوات من الجهد والبذل والعطاء في العديد من المجالات، وهو ما جعل مؤسسات عالمية تتسابق من أجل تكريمه .

الأمير عبدالله كشف عن سعادته وامتنانه الشديد بهذا التكريم في جمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرصه الدائم على تقديم كل ما هو استثنائي في مجال الشعر والثقافة ، مشيرًا إلى ان هذا التكريم هو بمثابة التناغم الدائم بين مصر والسعودية، كما توجه بالشكر لإدارة المهرجان والتهنئة على هذا الحدث الهام ، مبديًا سعادته بالتكريم .

يذكر ان مهرجان الفضائيات العربية يُعد من أكبر المهرجانات في الوطن العربي، ويعتمد في جوائزه على تصويت الجمهور، ويُقام بشكل منتظم كل عام، لتحديد الأفضل على مستوى العديد من المجالات، ويقام برئاسة الإعلامي أحمد عليوة، وشهد حفل توزيع جوائز المهرجان هذا العام حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي .