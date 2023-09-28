تكريم الفنانين|شاهد.. 25 صورة من حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ13

انطلقت أمس الدورة الـ 14 من مهرجان الفضائيات العربية فى أحد الفنادق الكبري بالتجمع، وحرص على التواجد مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان محمد رمضان، درة، أحمد فهيم وغيرهم.

كما تم تكريم كل من دنيا سمير غانم، محمد سامي ، مي عمر ، هاني البحيري ، زينة، اسعاد يونس ، كارمن سليمان ، هنا الزاهد ، رنا رئيس .



مهرجان الفضائيات الدورة 13:



وشهدت الدورة الماضية من مهرجان الفضائيات حفل ضخم حضره أبرز الفنانين من جميع العالم العربي، والذى حمل اسم الراحل هشام سليم، وأقيم في أحد الفنادق الكبرى.

رانيا فريد شوقي :

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها بتكريمها فى مهرجان الفضائيات فى دورته الـ14 ، عن دورها فى مسلسل المداح3 الذى عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضى.

وقالت فى تصريحات لـ"صدي البلد" ، أنها استمتعت بالعمل فى المسلسل لأنه دور مختلف والعمل معتمد على النجاح بسبب اجتهاد فريق العمل .

وأضافت، أن المداح3 هو الأنجح بين الـ3 أجزاء.