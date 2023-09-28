بسبب أزمة ثنائي الزمالك.. المصري البورسعيدي يتقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة

أعلن الإعلامي احمد حسن عن تقديم النادي المصري البورسعيدي شكوي جديده ضد اتحاد الكرة.





وكتب عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك :"المصري البورسعيدي يتقدم بشكوى للفيفا ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة أحمد عيد وأحمد أيمن منصور".





كشف مصدر بنادي الزمالك عن تفاصيل الطلبات المادية لمسؤولي الأبيض من إدارة نادي المصري البورسعيدي لحل أزمةانتقال أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بصورة نهائية للنادي البورسعيدي.

كان الزمالك تقدم بشكوى ضد الثنائي بعد توقيعهما على عقود انتقال للفريق البورسعيدي بالرغم من ارتباطهما بعقودرسمية مع الأبيض.

وأكد المصدر أن الزمالك طلب 5 ملايين جنيه نظيره انتقال أحمد أيمن منصور للمصري، في حين طلب النادي الحصولعلى 15 مليون جنيه نظير انتقال أحمد عيد للفريق البورسعيدي.





يأتي ذلك بعد الجلسة التي عقدها عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي برئاسةعماد البناني، ورفض مسؤولو الزمالك العرض المقدم من النادي البورسعيدي بحصول الزمالك على 4 ملايين جنيه نظيرانتقال اللاعبين للمصري.