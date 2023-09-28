عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب أزمة ثنائي الزمالك.. المصري البورسعيدي يتقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة

احمد ايمن منصور
احمد ايمن منصور

أعلن الإعلامي احمد حسن عن تقديم النادي المصري البورسعيدي شكوي جديده ضد اتحاد الكرة.


 

وكتب عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك :"المصري البورسعيدي يتقدم بشكوى للفيفا ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة أحمد عيد وأحمد أيمن منصور".


 

كشف مصدر بنادي الزمالك عن تفاصيل الطلبات المادية لمسؤولي الأبيض من إدارة نادي المصري البورسعيدي لحل أزمةانتقال أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بصورة نهائية للنادي البورسعيدي.

كان الزمالك تقدم بشكوى ضد الثنائي بعد توقيعهما على عقود انتقال للفريق البورسعيدي بالرغم من ارتباطهما بعقودرسمية مع الأبيض.

وأكد المصدر أن الزمالك طلب 5 ملايين جنيه نظيره انتقال أحمد أيمن منصور للمصري، في حين طلب النادي الحصولعلى 15 مليون جنيه نظير انتقال أحمد عيد للفريق البورسعيدي.


 

يأتي ذلك بعد الجلسة التي عقدها عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي برئاسةعماد البناني، ورفض مسؤولو الزمالك العرض المقدم من النادي البورسعيدي بحصول الزمالك على 4 ملايين جنيه نظيرانتقال اللاعبين للمصري.

احمد ايمن منصور ادي الزمالك اتحاد الكرة و المصري البورسعيدي اللجنة الثلاثية عماد البناني مسؤولو الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

80 مخزنا من الكنوز.. كشف أثري مبهر لأحد ملوك مصر | تفاصيل

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

ترشيحاتنا

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

اندماج كامل في روسيا.. بوتين يعلق على الانتخابات بالمناطق المنضمة حديثا

فرصة.. فيات تيبو بخصم 70% وبدون أوفر برايس

كيف كان شكل الرسول ﷺ ؟.. ما جاء في كفه وبين منكبيه الشريف

تصميم مختلف.. درة تثير الجدل بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور| شاهد

خلال أسبوع.. أوكرانيا تعاني من 4 كوابيس دبلوماسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمتها مع نيشان.. إطلالات ياسمين عز قبل وبعد الشهرة| شاهد

كأنك في المستشفى.. إليك طرق علاج منزلية لآلام الظهر

فيديو صادم.. طفلة تطلق النارعلى نفسها بجوار قريبها الشاب في أمريكا

بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ