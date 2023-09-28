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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاء مهمة الفيلق الوطني الإيطالي لإنقاذ ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت فرقة الإطفاء الوطنية الإيطالية عبر حسابها على "منصة X" انتهاء مهمة الفيلق الوطني الإيطالي في ليبيا، بعد أكثر من أسبوعين من العمل في عمليات البحث وإنقاذ المفقودين.  

وذكرت الفرقة علي منصة X: غادر آخر 46 من رجال الإطفاء الإيطاليين مدينة درنة على متن السفينة سان جورجيو التابعة للبحرية الإيطالية." بحسب ماذكرت صحيفة الساعة24 الليبية.

وفي سياق آخر أكد وزير الخارجية الإيطالي “أنطونيو تاياني” عدم وصول أي مهاجرين غير قانونيين لبلاده من ليبيا أو تونس أو دول أخرى.

وأرجع تاياني ذلك في تصريحات متلفزة الخميس، إلى سيرهم في الاتجاه الصحيح بفضل الاتفاقيات الدبلوماسية المبرمة، مضيفاً إنه من المؤكد أن البحر كان أكثر هياجاً أيضاً.

ولفت تاياني، إلى أن الحوار والمناقشة مع بلدان المنشأ قد أسهم في تحقيق تلك النتائج كذلك

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