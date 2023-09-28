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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي جمهورية القمر: رأيت عمارة حديثة للمساجد لم أرها إلا في مصر

مفتي جمهورية القمر
مفتي جمهورية القمر المتحدة

التقى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، فضيلة الشيخ أبو بكر سيّد عبد الله جمل الليل مفتي جمهورية القمر المتحدة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

رأيت عمارة حديثة للمساجد لم أرها إلا في مصر

وخلال اللقاء هنأ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ أبو بكر سيد مفتي جمهورية القمر المتحدة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية له، في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، تقديرًا لجهوده في خدمة الدين.

من جانبه، قدم الشيخ أبو بكر سيد عبد الله مفتي جمهورية القمر المتحدة خلال اللقاء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تشريفه له بهذا التكريم، معربًا عن سعادته بزيارة أرض مصر الطيبة المباركة، سائلًا الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر حكومة وشعبًا وأن يديم عليها الأمن والأمان وعلى بلاد العالمين.

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مؤكدًا أن رب العزة تبارك وتعالى شرَّف مصر قبل الإسلام وبعد الإسلام، ولا يجهل مكانتها إلا جاهل أو أعمى ما درس وما رأى، ومن زار مصر عرف مكانتها، مشيدًا بما رآه من عظمة في العمارة في عهد سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث زار مصر منذ ثلاثين سنة ثم زارها منذ عشرين سنة وزارها العام الماضي وأعجب بما رآه من مدن جديدة وعمارة حديثة للمساجد بما لا يوجد في بلد من البلدان، فمصر مهبط العلم، فمن أراد العلم فهو بمصر على جميع المذاهب مع الحفاظ على الوسطية وعدم التشدد، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني.

من جانبه أهدى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فضيلة الشيخ أبو بكر سيد عبد الله مفتي جمهورية القمر المتحدة نسخًا من إصدارات وزارة الأوقاف في مجال تجديد الخطاب الديني والفكر الوسطي المستنير، والتي لاقت ثناءً كبيرًا من فضيلة مفتي جمهورية القمر، حيث أشاد بما تضمنته من رؤى تجديدية مستنيرة تؤصل لفقه الواقع تأصيلاً متميزًا.

جمهورية القمر مفتي جمهورية القمر المتحدة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية وزير الاوقاف الشيخ أبو بكر سيد عبد الله

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