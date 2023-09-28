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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أحمد عطية : إجراءات ميسرة لتقنين الأوضاع والتصالح بهيئة الأوقاف المصرية

هيئة الأوقاف المصرية
هيئة الأوقاف المصرية

أكد أحمد عطية القائم بأعمال رئيس هيئة الأوقاف المصرية أن هيئة الأوقاف المصرية تعلن عن فتح باب التقدم لتقنين الأوضاع والتصالح مع هيئة الأوقاف بإجراءات ميسرة وتيسيرات في السداد على أن تقدم طلبات التقنين أو التصالح إلى  مديري مناطق الهيئة وفقًا للنطاق المكاني للعين محل التقنين . 

إجراءات ميسرة لتقنين الأوضاع والتصالح بهيئة الأوقاف المصرية

على أن تسري تلك التيسيرات والحوافز على الطلبات التي تقدم اعتبارًا من 1/10/2023م وحتى 31/12/2023م، كحد أقصى لتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات .

علمًا بأنه بعد ذلك التاريخ ستقوم الهيئة بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة تجاه أي مخالفين أو متعدين على مال الوقف ، مع عدم وقف أي إجراء قائم قبل إتمام عملية التصالح أو التقنين.

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إقبال غير مسبوق على الالتحاق بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان

صرح أ.د/ محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بكازاخستان بأن طلاب وطالبات الجامعة الجدد بالفرقة الأولى قد زاد إلى الضعف في هذا العام 2023 / 2024م من 500 طالب وطالبة بالفرقة الأولى إلى ألف طالب وطالبة.


وأكد رئيس الجامعة أن هذه الزيادة تعبر عن إقبال ملحوظ واهتمام زائد من الشعب الكازاخي على الدراسة بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية وأيضًا إقبال عدد من طلاب الدول المجاورة لكازاخستان، ثقة في الجامعة وإيمانًا بفكرها الوسطي، حيث إنها قد حصلت على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخية.


مشيرًا إلى أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تولي عناية كبيرة بعملية تدريب الطلاب على مهارات اكتساب اللغة وجودة مناهج الدراسة في الكليات والأقسام الجامعية المختلفة، موجهًا الشكر للدولة المصرية ولوزارة الأوقاف على جهودها في دعم الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.

الأوقاف هيئة الأوقاف المصرية تقنين الأوضاع والتصالح الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية محمد الشحات الجندي

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