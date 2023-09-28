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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار حذر بأسواق الذهب وترقب لخطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي اليوم

صدى البلد

استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، كما شهدت الأوقية حالة من الاستقرار بالبورصة العالمية، بعد موجة من التراجع الحاد خلال تعاملات أمس، وذلك بفعل تراجع الدولار، وسط ترقب الأسواق لخطاب جيروم باول محافظ الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، للحصول على مؤشرات أكثر وضوحًا حول السياسة النقدية للبنك خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21   مستوى 2297 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية  بالبورصة العالمية عند  مستوى 1875 دولارًا.
وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2511 جنيهًا، وسجل الجرام لعيار 18 نحو 1883 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1465جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17576 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 13 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2210 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 2197 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 25 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1900 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 1875 دولارًا.

وفي سياق متصل، شهدت أسعار الذهب بعض الاستقرار بعد موجة من التراجع الحاد خلال تعاملات أمس بعد تصريحات عضو الفيدرالي الأمريكي، نيل كاشكاري، والتي تحدث فيها عن وجود خطورة في رفع الفائدة الأمريكية بأعلى من ذلك، وأن الفيدرالي قد يبقي على الفائدة مستقرة طوال العام المقبل، مضيفا بأن الفيدرالي يحاول التعامل مع سيناريو الركود الاقتصادي ويحاول تلاشي حدوث هذا السيناريو، وهذه التصريحات أثارت مخاوف الأسواق حول استمرار وتيرة التشديد النقدي الأمريكي، بما أضعف الطلب على الدولار وأسهم في دعم استقرار الذهب.

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