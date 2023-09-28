بيان عاجل من اللجنة الثلاثية قبل انتخابات الزمالك

نشر أحمد حسن بيان اللجنة الثلاثية لإدارة شؤون نادي الزمالك، بشأن المستحقات المالية المقررة عليهم لضريبة القيمة المضافة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقررت اللجنة الثلاثية الموافقة على جدولة القيمة المضافة على النحو التالي:

1- يسدد العضو نسبة 5% من القيمة المضافة في موعد أقصاه 5 – 10 – 2023.

2- يسدد العضو نسبة 25% من القيمة المضافة في 5 – 2024.

3- يسدد العضو نسبة 25% من القيمة المضافة في 5 – 3 – 2024.

وعلى أن يتحمل العضو باقي ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب أو غرامات مترتبة على جدولة الضريبة، وإخطار مصلحة الضرائب وأحقية الأعضاء الملتزمين بسداد المبالغ المقررة وفقًا لتلك الجدولة، قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا في حضور الجمعية العمومية (حتى يوم 5 أكتوبر 2023).