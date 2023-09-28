لليوم الثالث.. أعضاء مستقبل وطن ومواطنو الشرقية بالآلاف أمام مكاتب الشهر العقاري|صـور

واصل نواب، وأعضاء حزب مستقبل وطن ومواطنو محافظة الشرقية، تواجدهم أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لليوم الثالث علي التوالي.

وصرح النائب الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالشرقية، بأن نواب، وأعضاء الحزب وكوادر التنظيم، بجميع مراكز المحافظة لليوم الثالث علي التوالي اصطفوا بالآلاف حاملين صور الرئيس عبدالفتاح السيسي والعلم المصري في مشهد استثنائي أكد علي اصطفاف المواطنين خلف القيادة السياسية.

وأكد سليم في بيانه، أن مرحلة التوكيلات مستمرة، وما هي إلا بداية في خطة أعدها الحزب عقب إعلانه بمطالبة الرئيس السيسي يخوض انتخابات الرئاسة 2024 لاستكمال ما بدأته القيادة السياسية من إنجازات يشهد بها القاصي والداني ولا ينكرها إلا جاحد ومتربص للدولة المصرية، مضيفًا أن الكيان بكافة كوادره الحزبية عن محافظة الشرقية بالتنسيق مع الأمانة المركزية في غرفة عمليات مستمرة على مدار الساعة لتذليل اي عقبات أمام اي مواطن.

واختتم كلماته بالشكر للهيئة العليا للانتخابات ووزارة العدل وجميع الموظفين الذين لم يتهاونوا في تقديم الخدمة أمام الآلاف من المواطنين الذين احتشدوا منذ الصباح الباكر أمام 15 مقرا تم تحديده للمحافظة، من الشهر العقاري لتحرير توكيلات رسمية بمحض إرادتهم، معبرين عن حبهم للوطن في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤمنين بما قدمه علي ثقة كاملة في إدارته لاستكمال فترة جديدة بخوضه انتخابات الرئاسة 2024.

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