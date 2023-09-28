كاتبة : ضروري يسود العدل شروط العمل في هوليوود .. فيديو

أكدت الكاتبة منصورة عز الدين، أنه من الضروري أن تكون شروط العمل في السينما داخل الولايات المتحدة الأمريكية عادلة ومتغيرة.

وقالت عز الدين في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" منصات عرض الأفلام اختلفت ولا يقتصر الامر على الذهاب للسينما".

وأضافت "شروط العمل في هوليوود يجب أن تكون متغيرة وتحقق نوعا من العدالة، وحين تغيب هذه العدالة تحدث إضرابات ومفاوضات طويلة الأمد".

وتابعت منصورة عز الدين:" ما يحدث حاليا محاولة لوضع النقاط على الحروف، مشددة على أنه لا يمكن لأحد التكهن بالوضع أو بنجاح المفاوضات في النهاية، وبالتالي، فإن كل المجالات تشهد مرحلة انتقالية ويجب أن تشهد العديد من المفاوضات على المدى الطويل ومحاولة فهم الشروط الجديدة التي تحكم العالم، حتى على مستوى الكتابة الإبداعية".