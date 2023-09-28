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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد كارثة العراق.. محمد علي خير: أرواح الناس مش لعبة

حريق في العراق
حريق في العراق

عبر الإعلامي محمد علي خير، عن حزنه الشديد، فيما جرى في أحد قاعات الاحتفالات داخل العراق، من كارثة حقيقية في وفاة وإصابة أكثر من 450 شخص بسبب الألعاب النارية، وتحول الأفراح في القاعة إلى مأتم. 

محمد علي خير يعلق على واقعة الحريق في العراق 

وقال "خير"، خلال تقديمه برنامج "المصري أفندي" المذاع من خلال قناة "المحور"، اليوم الخميس، إن ما حدث في العراق أمر مؤسف للجميع، وتم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، ويجب على الجميع التعلم من هذا الدرس، وخاصة في مصر، ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة في الوقت الحالي لعدم تكرار المشهد في مصر. 

وطالب محمد علي خير، بضرورة التأكد من قوات الحماية المدنية في كل مكان في مصر حول وجود طفايات الحريق في أماكنها المخصصة، فضلا عن العمل على حظر استخدام الألعاب النارية داخل قاعات الأفراح أو أي تجمع جماهيري، يُمنع منعا باتا. 

وتابع محمد علي خير، أنه يجب على المحافظين وكل المسؤولين في مصر العمل على التشديد على وجود مداخل عديدة بقاعات الأفراح فضلا عن وجود نوافذ عديدة لإدخال الهواء، فضلا عن التأكد على وجود طفايات الحريق في أماكنها الطبيعية. 

وواصل: "إحنا في مصر ماشيين على الله، لازم اللي حصل في العراق، يكون جرس إنذار قوي عندنا في بلادنا، إحنا عندنا تكدس كبير جدا في الأفراح، ولازم يتم مراجعة كل شيء ده حماية أرواح يا جماعة مش لعبة". 

العراق الالعاب النارية محمد على خير برنامج المصري أفندي قناة المحور

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