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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

المتحف القومى للحضارة
المتحف القومى للحضارة

استمراراً  لسلسلة الزيارات التي يشهدها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل المتحف نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، والوفد المرافق له، بحضور السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهم وقدم لهم نبذة عن المتحف وتاريخه وموقعة الفريد، وأبرز مقتنياته التي تزين جوانب وقاعات المتحف المختلفة لتروي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، إلى جانب ما يقدمة المتحف من فعاليات وأنشطة جعلته منارة ثقافية وتراثية باتت محط أنظار محبي الآثار والحضارة المصرية ليس في مصر فقط بل العالم أجمع.

ثم قام أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية والوفد المرافق له بجولة داخل قاعات كل من العرض الرئيسية،  والمومياوات الملكية، والنسيج المصري تعرفوا خلالها على ما يحتويه المتحف من كنوز  تبرز إبداعات الحضارة المصرية في مختلف المجالات.

وخلال الجولة أعرب أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية و الوفد المرافق، عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه في المتحف، و سعادتهم بتواجدهم في هذا الصرح الشامخ، الذي يضم مجموعة فريدة من المقتنيات الأثرية التى تكشف عن تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة.

كما أهدى الدكتور أحمد غنيم السيد نيكولاي باتروشيف، هدية تذكارية   لزيارته للمتحف.
 

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