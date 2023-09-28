ضبط 2 طن سكر وسماد مدعم خلال حملة تموينية بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، حملة مكبرة، استهدفت ضبط المخالفات التموينية ومحاربة الاحتكار والسوق السوداء، تنفيذاً لتوجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين.



وأسفرت حملة مركز كفر الشيخ تحت إشراف السعيد الجوهرى مدير إدارة تموين مركز كفر الشيخ عن ضبط كمية 500 كجم سكر بدون فواتير بهدف إعادة بيعها فى السوق السوداء وحرر المحضر رقم 26399 جنح مركز كفر الشيخ.

وتمكنت الحملة من ضبط سيارة محملة 40 شيكارة سماد يوريا مدعم زنة 50 كجم بإجمالي 2 طن مهربة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وحُرر المحضر رقم 26400 جنح مركز كفر الشيخ.