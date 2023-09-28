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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 2 طن سكر وسماد مدعم خلال حملة تموينية بكفر الشيخ

أسمدة
أسمدة

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، حملة مكبرة، استهدفت ضبط المخالفات التموينية ومحاربة الاحتكار والسوق السوداء، تنفيذاً لتوجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين.

ضبط 60 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

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وأسفرت حملة مركز كفر الشيخ تحت إشراف السعيد الجوهرى مدير إدارة تموين مركز كفر الشيخ  عن ضبط كمية 500 كجم سكر بدون فواتير  بهدف إعادة بيعها فى السوق السوداء وحرر المحضر رقم 26399 جنح مركز كفر الشيخ.

وتمكنت الحملة من ضبط سيارة محملة 40  شيكارة سماد يوريا مدعم زنة 50 كجم  بإجمالي 2 طن مهربة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وحُرر المحضر رقم 26400 جنح مركز كفر الشيخ.

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