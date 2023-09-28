ضبط 60 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

تمكنت حملة تموينية بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف خالد عبد الفتاح، مدير إدارة تموين بلطيم، من ضبط سيارة محملة 1200 «شيكارة» سكر زنة «الشيكارة» 50 كجم بإجمالي كمية وقدرها 60 طن سكر دون فواتير بغرض تهريبها وبيعها في السوق السوداء وحُرر المحضر رقم 21395 لسنة 2023 جنح مركز البرلس وتم التحفظ على المضبوطات

ومن جانبه، صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، بأن هذه الحملة فى إطار متابعة الأسواق والأنشطة التجارية العامة، التي وجه بها المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ واستهدفت مركزى بلطيم وكفر الشيخ