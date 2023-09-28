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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوفوه بيعمل إيه؟ ماذا كتب فرج عامر عن محمد صلاح ؟

صدى البلد

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة بأداء لاعب ليفربول العالمي محمد صلاح عبر حسابه بموقع فيسبوك.

ونشر فرج عامر صورة لـ محمد صلاح من الجيم وعلق قائلا : الناس اللي بتشوف محمد صلاح في الملعب لازم تعرف هو بيعمل إيه وبيتمرن إزاي علشان يوصل لهذا المستوى، وده يؤكد المثل القائل مفيشً حلاوة من غير نار.

وعرضت قناة العربية فيديو بعنوان "محمد صلاح وليفربول .. عقد تجديده التاريخي يتحول لدراسة في هارفارد".

 

وأضافت مذيعة برنامج "صباح العربية" أن باحترافية عالية تمكن محمد صلاح ووكيل أعماله رامي عباس أن يتم تجديد عقده مع نادي ليفربول بأرقام ومكاسب خيالية.

وتابع مذيع "صباح العربية" أن تجديد عقد اللاعب العالمي محمد صلاح مع نادي ليفربول يدرس في جامعة هارفارد.

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