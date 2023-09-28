سوما عن أغاني المهرجانات: مليش فيها.. فيديو

حلت المطربة سوما ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري للاحتفال بعودتها للغناء مجددا بعد شفائها.



وتحدث سوما خلال ندوتها عن رأيها فى أغاني المهرجانات، مؤكدة أنها لا تستمع إلى هذا النوع من الأغاني، مشيرة إلى أنه نوع جديد فى الغناء وله جمهوره قائلة: “أنا مليش فيه”.



وتابعت سوما أن الغناء أصبح سهل جدا فى زمن السوشيال ميديا، وهناك الكثيرين لا يجيدون الغناء اشتهروا فقط لكونهم ينطقون الحروف غلط.





صدى البلد يحتفل بعودة سوما للغناء

وحلت الفنانة سوما، اليوم ضيفة على صدى البلد للاحتفال بشفائها وعودتها مجددا إلى الغناء بمجموعة أغان مختلفة.



وحرصت إدارة موقع صدى البلد الإخباري على تكريم سوما، على ما قدمته خلال مسيرتها الفنية ونجاح معظم أغانيها وتصدرها التريند حتى الآن.



وتحدثت سوما خلال الندوة عن تفاصيل أزمتها الصحية وكيف تخطتها والدروس التى استفادتها من رحلة علاجها.



كما وجهت سوما الشكر من خلال صدى البلد إلى أسرتها التى وقفت بجانبها وزوجها الموسيقار مصطفى حلمي والمنتج نصر محروس على ما قدموه لها أثناء فترة مرضها.



وأيضا تحدثت سوما خلال الندوة عن خطتها الفنية القادمة والأغاني التى تقدمها خلال الفترة القادمة مع عزيز الشافعي ومصطفى شوقي.

