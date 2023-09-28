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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يوم صحي بالقابضة للمطارات للكشف على موظفي الشركة

صدى البلد

أقامت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية يوما صحيا مجانيا للكشف الطبي علي موظفي الشركة، حيث قامت الإدارة الطبية بالشركة بالتعاون مع مستشفي دار الفؤاد بتجهيز عيادات لكشوفات القلب والعظام والكشف الباطني بالإضافة إلي قياس السكر والضغط وعمل رسم القلب وكتابة الوصفات الطبية وفق الكشف.

 

وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تولي عناية كبري  للبعدين الاجتماعي والصحي للعاملين فبالإضافة إلي توفير تأمين طبي تهتم الشركة بإقامة الفعاليات الطبية المختلفة، حيث قامت تلك القافلة الطبية بالكشف علي العاملين بالشركة المصرية للمطارات والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران ومن المقرر أن تتوجه تلك القافلة إلي باقي الشركات التابعة للشركة القابضة في الفترة القادمة.

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