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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التربية والتعليم للطلبة: أعلنا إجراءات العام الجديد بشفافية وركزوا في الدراسة

رضا حجازى وزير التربية
رضا حجازى وزير التربية والتعليم

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفنى، إنه تم مصارحة الطلاب وأولياء الأمور خلال المؤتمر الصحفى اليوم، بمنتهى الشفافية عن الإجراءات التى سيتم اتخاذها خلال العام الدراسى الجديد.


وأضاف شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مانشيت” المذاع عبر قناة “سى بى سى”، أنه تم إعلان كل الإجراءات اليوم بهدف طمأنة أولياء الأمور والطلاب، ليتمكن الطلبة من التركيز فى دراستهم، قائلا: “لن يحدث أى تغيير فى نظام امتحانات الثانوية العامة”.

 نظام امتحانات شهادة المرحلة الاعدادية

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفنى، أن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية سيكون بنظام البوكليت طبقا لاختيار كل مديرية بالتنسيق مع المحافظ، معقبا: "بنعلن كل حاجة قبلها بفترة كبيرة ومفيش تغييرات". 

 

وأوضح أن الوزارة كانت قد أصدرت قرارات منظمة لتقسيط المصروفات، وهذا أمر ليس جديدا، والمدارس ملزمة بتطبيق ذلك وفي حالة وجود أي تغيير أو مخالفات أو شكاوى خارج إطار ما حددته الوزارة يتم اللجوء إلى تقديم شكوى بالوزارة أو في المديرية التعليمية ويتم اتخاذ قرار والتحقيق في الموضوع.

 

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق مؤتمر وطني يشهد حوارا مجتمعيا مكثفا يشمل كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية للحصول وطرح كافة التوصيات المتعلقة بتطوير  منظومة الثانوية العامة حتى لا تكون هناك أي عناصر مفاجئة لأولياء الأمور".

التربية والتعليم البوكليت الثانوية العامة الطلاب وأولياء الأمور العام الدراسي العام الدراسي الجديد

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