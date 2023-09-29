عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الجيش والإطفاء يحاولون إنقاذ المواطنين من عاصفة كارثية تضرب اليونان

عاصفة في اليونان
عاصفة في اليونان

تسببت العاصفة دانيال في خسائر فادحة في اليونان منذ اسابيع ومازالت تبعاتها مستمرة مما استدعى تدخل الجيش وعناصر الإطفاء وخدمات الحماية المدنية.

 

txt

بعمق 17 كم.. زلزال يضرب أكبر جزيرة في اليونان

txt

عدد قياسي من بلاغات الحرائق بسبب عاصفة إلياس في اليونان

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية،  تضرب عاصفة جديدة سُميّت «إلياس» مدينة فولوس عاصمة مقاطعة مغنيسيا، وجزيرة يوبوا، وإقليم فثيوتيدا؛ ما أدى إلى فيضان أنهار، وانزلاقات تربة، وانهيار سدود، واجتياح المياه طرقاً ومنازل، وفقاً لعناصر الإطفاء.

وقالت أجهزة الإطفاء إنها ساعدت أكثر من 250 شخصاً في المنطقة المحيطة بمدينة فولوس في وسط البلاد بمعاونة الجيش واستخدم عناصرها قوارب مطاطية وسيارات خاصة للوصول إلى السكان المحاصرين.


وأفاد عناصر الإطفاء بسقوط مروحية خاصة صباح الخميس قبالة جزيرة يوبوا، بسبب سوء الأحوال الجوية، وما زالت عمليات البحث جارية للعثور على راكبَيها.

وانقطعت الكهرباء عن جزء كبير من مدينة فولوس وغمرت المياه أقساماً من المستشفى المحلي، على الرغم من استمرار تشغيله.

 

دانيال اليونان الجيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البصل رخص ..مفاجأة الحكومة لـ المواطنين بشأن أسعار السكر والطماطم

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على عدة مناطق.. فيديو

أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء رحيله عن الزمالك

كرسي متحرك ووزنها وصل لـ140 كيلو.. سوما تحكي معاناتها مع المرض| فيديو

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

تيتة رهيبة .. قصة ظهور سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي الجديد

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

ضربة مصرية إماراتية جديدة لـ الدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه المصري والدرهم؟

موضوعات متعلقة

أمريكا تحاول إنقاذ 23 أسدا ونقلها من السودان.. ما القصة؟

الذكاء الصناعي لا يمكن الاعتماد عليه في الطب .. ما القصة؟

هل سيتغير مناخ الفصول الأربعة؟..علماء يكتشفون مفاجأة صادمة في السحب

إغلاق المدارس | انتشار عدوى تصيب الطلاب بالعمى في باكستان

عاصفة وأمطار.. مصرع 8 أشخاص في انهيار أرضي بجنوب أفريقيا.. تفاصيل

مخاطر البيئة..الطحالب مهددة بالانقراض داخل المحيطات لهذا السبب

الذكاء الاصطناعي يساعد في اكتشاف أسرار الفضاء بعد وصول عينات كويكب بينو

من لندن إلى نيويورك في ساعة ونصف.. طائرة ركاب فرط صوتية تكشف عنها ناسا

ترشيحاتنا

بركات يكشف ملامح التشكيل المتوقع للأهلي أمام سان جورج

بوليتيكو : صبر الدول الغربية تجاه أوكرانيا بدأ ينفد

الصلاة على النبي أم قيام الليل.. أيهما أفضل في ليلة الجمعة؟

الجيش والإطفاء يحاولون إنقاذ المواطنين من عاصفة كارثية تضرب اليونان

القومي للمرأة ينعى الفنانة نجاح سلام: رحلت عاشقة مصر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. 5702 وظيفة برواتب تبدأ من 3000 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لحماية الطلاب من البرد مع دخول فصل الخريف والمدارس

هتظبط ساعتك امتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي ومميزاته

بـ 3 ملايين جنيه.. حقيبة ياسمين صبري تثير الجدل على السوشيال ميديا

فستان مريم ابنة محمود الجندي يثير الجدل بحفل خطوبتها.. شاهد

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ