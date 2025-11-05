قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي

منار عبد العظيم

كشف الرئيس القرغيزي، سورونباي جينيبكوف، عن اهتمامة بإنجازات وخطة مصر 2030، خاصة في القطاع الاقتصادي.

وقال الرئيس القرغيزي إنه يتابع عن كثب تطورات خطة مصر 2030، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققها مصر في مختلف القطاعات، خاصة في المجال الاقتصادي. 

وأكد أهمية زيارته لمصر، مشيرًا إلى أنها تشكل نقطة تحول جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين. 

وأضاف أن هذه الزيارة تفتح آفاقًا واسعة لتعميق التعاون في مختلف المجالات.

 مصر مهد الحضارة الإنسانية وأقدم لها التهنئة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

وأعرب الرئيس القرغيزي عن إعجابه بالحضارة المصرية العريقة، مُهنئًا مصر على افتتاح المتحف المصري الكبير. 

ووصف المتحف بأنه يمثل قمة في تقدير وإحياء التراث الإنساني والحضاري.

وأشاد بالخطط الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة.

ندعم المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوراسي لإنشاء منطقة تجارية حرة

دعم الرئيس القرغيزي المفاوضات القائمة بين مصر والاتحاد الأوراسي، مشيرًا إلى أهمية إنشاء منطقة تجارية حرة. 

وأوضح أن هذا المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري والقرغيزي على حد سواء.

 نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات

أكد الرئيس القرغيزي أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن بلاده تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الاستثمار، بما يشمل العديد من المجالات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة.

 نؤكد استعدادنا التام للتعاون مع رجال الأعمال المصريين

شدد الرئيس القرغيزي على استعداد بلاده التام لتوسيع التعاون مع رجال الأعمال المصريين، مؤكداً أهمية تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين لتحقيق مصالح مشتركة.

مصر سورونباي جينيبكوف الرئيس القرغيزي خطة مصر 2030

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنظّم صالون محبة الوطن حول مخاطر إدمان السوشيال ميديا

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

أوقاف المنوفية تنظّم ندوة حول "إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي"

فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر

هاتفياً.. شيخ الأزهر يعزّي رئيس مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية في وفاة والدته

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

