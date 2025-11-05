الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي

كشف الرئيس القرغيزي، سورونباي جينيبكوف، عن اهتمامة بإنجازات وخطة مصر 2030، خاصة في القطاع الاقتصادي.

وقال الرئيس القرغيزي إنه يتابع عن كثب تطورات خطة مصر 2030، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققها مصر في مختلف القطاعات، خاصة في المجال الاقتصادي.

وأكد أهمية زيارته لمصر، مشيرًا إلى أنها تشكل نقطة تحول جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف أن هذه الزيارة تفتح آفاقًا واسعة لتعميق التعاون في مختلف المجالات.

مصر مهد الحضارة الإنسانية وأقدم لها التهنئة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

وأعرب الرئيس القرغيزي عن إعجابه بالحضارة المصرية العريقة، مُهنئًا مصر على افتتاح المتحف المصري الكبير.

ووصف المتحف بأنه يمثل قمة في تقدير وإحياء التراث الإنساني والحضاري.

وأشاد بالخطط الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة.

ندعم المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوراسي لإنشاء منطقة تجارية حرة

دعم الرئيس القرغيزي المفاوضات القائمة بين مصر والاتحاد الأوراسي، مشيرًا إلى أهمية إنشاء منطقة تجارية حرة.

وأوضح أن هذا المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري والقرغيزي على حد سواء.

نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات

أكد الرئيس القرغيزي أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن بلاده تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الاستثمار، بما يشمل العديد من المجالات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة.

نؤكد استعدادنا التام للتعاون مع رجال الأعمال المصريين

شدد الرئيس القرغيزي على استعداد بلاده التام لتوسيع التعاون مع رجال الأعمال المصريين، مؤكداً أهمية تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين لتحقيق مصالح مشتركة.