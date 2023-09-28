عدد قياسي من بلاغات الحرائق بسبب عاصفة إلياس في اليونان

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 عن تلقيها رقم قياسي من بلاغات الطوارئ بشأن اندلاع حرائق بسبب العاصفة إلياس التي تضرب البلاد حاليا.

وقالت فرق الإطفاء في اليونان أنها تلقت 10495 مكالمة طوارئ في منطقة ثيساليا بسبب العاصفة إلياس، من صباح الثلاثاء حتى الساعة 6 مساءً من اليوم الخميس، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاثيمينيري" اليونانية.

وفي السياق نفسه، تعرضت جزيرة إيفيا أكبر جزيرة في اليونان لزلزال بلغت قوته 3.5 درجة اليوم الخميس بعد أن ضربتها العاصفة إلياس.

وقالت السلطات اليونانيىة، إن عمق الزلزال وصل إلى 17 كيلومترا، ومركزه على بعد 3 كيلومترات شمال شرق مدينة مانتودي، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاثيمينري" اليونانية.

وفي نفس المنطقة، تم تسجيل عدة زلازل أصغر بقوة أقل من 2.0 درجة في الساعات القليلة الماضية.