رئيس الغرفة التجارية: التعاون مع محافظة القاهرة للتوسع في أسواق اليوم الواحد

شارك أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة مع مُحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر خلال تفقده سوق اليوم الواحد بشارع أبو بكر الصديق بحي ١٥ مايو ضمن المرحلة الثانية من مبادرة أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسب تبدأ من ١٥% وتصل إلى ٥٠% في بعض السلع.

وقال أيمن العشري إن الغرفة مستمرة في التعاون مع المحافظة للتوسع في مبادرة أسواق "اليوم الواحد"، التي أثبتت نجاحها في ضبط الأسواق والأسعار، وتقليل الحلقات الوسيطة، وتوفير السلع للمواطن بجودة عالية وسعر عادل، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.



وأضاف "العشري" إن مبادرة "أسواق اليوم الواحد" تُعزز من إتاحة السلع وزيادة المعروض بما يسهم في تحقيق التوازن السعري وتوفير المنتجات في المناطق الأكثر احتياجًا، وهناك تنسيق دائم لإقامة هذه الأسواق في أماكن متفرقة وبشكل دوري، بما يُعزّز من فرص الوصول المباشر للسلع الأساسية.

وأعرب "العشري" عن سعادته بالتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد في الأحياء المختلفة في محافظة القاهرة، وإن هناك حرص من المحافظة والغرفة على زيادة التعاون لتقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح هذه المبادرات، التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين بيسر وسهولة.

ويُقدم السوق تشكيلة متنوعة من السلع الأساسية، تشمل اللحوم، والدواجن، والأسماك، والخضروات، والفواكه، ومنتجات البقالة الجافة والمنظفات، بمشاركة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.