عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. عمرو دياب يحيي حفلا كبيرا في العقبة بالأردن

صدى البلد

يستعد عمرو دياب لإحياء حفلات ضخما في العقبة بالأردن اليوم الجمعة، ونفذت التذاكر بعد ساعات من طرحها وكان هناك إقبالا جماهيريا ملحوظا على منافذ الشراء.

 

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل نفاد جميع التذاكر منذ ٢٥ يوما إضافة الى التذاكر الإضافية التي تم طرحها نظرا للإقبال الجماهيري.

 

وتشهد مدينة العقبة بالأردن استعدادات كبيرة لحفل الفنان عمرو دياب حيث أعلنت جمعية الفنادق الأردنية ارتفاع حجوزات جميع فنادق العقبة لتصل نسبة الاشغالات إلى ٩٩٪؜ خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يشهدها الحفل.

 

ومن جانبه أكد حسين هلالات نائب رئيس الجمعية أن ارتفاع نسبة اشغالات الفنادق في العقبة يتزامن مع الحفل الكبير الذي سيحييه النجم عمرو دياب في العقبة ، وهو نفس الأمر الذي تكرر من قبل عند إحيائه حفلا غنائيا بنفس المنطقة.

 

عمرو دياب الفنان عمرو دياب النجم عمرو دياب العقبة بالأردن إشغالات الفنادق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

البصل رخص ..مفاجأة الحكومة لـ المواطنين بشأن أسعار السكر والطماطم

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء رحيله عن الزمالك

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على عدة مناطق.. فيديو

العراق .. مالك قاعة حفل نينوى يفجر مفاجأة حول الحادث

هتظبط ساعتك امتى؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي ومميزاته

من أمام سيارتها الفارهة.. خطيبة نجم الأهلي تخطف القلوب

موضوعات متعلقة

تعرض الفنان محمد فريد إلى وعكة صحية

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

بعد أسبوعين من عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم The Nun II

أنغام وشيرين وتامر عاشور وبهاء سلطان.. تفاصيل حفلات ليلة عمر بالكويت

بعد ريانا.. آشر يحيي حفل سوبر بول في فبراير 2024

اختيار المخرج باز لورمان رئيسا للجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي

حقيقة مشاركة عائشة بن أحمد بـ "بضع ساعات في يوم ما"

إيرادات الجزء الرابع من فيلم سيلفستر ستالون الشهير Expendables أقل من التوقعات

ترشيحاتنا

رسميا الآن|مفاجأة بسعر الدولار بعد تخلي مصر عن الأخضر بالتعاملات مع الإمارات

الشرطة اللبنانية: مُطلق النار على السفارة الأمريكية عامل توصيل واستخدم كلاشنكوف بهدف الانتقام

الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة تواجه اختبار الحفاظ على الديمقراطية

رئيس الوزراء الروسي: نخطط لاستخدام الروبل على نطاق أوسع عالميًا

شوبير يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك قبل مواجهة أرتا سولار

مخاوف من جائحة .. اكتشاف فيروس غامض في قاع المحيط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المولتون كيك

احذر.. أنواع مغشوشة من الأواني الأستانلس ستيل

الزراعة تحذر من متبقيات المضادات الحيوية بالمنتجات الحيوانية.. تفاصيل

كأنهم تؤام ..شبية أمينة خليل تثير الجدل علي السوشيال ميديا

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ