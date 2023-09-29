اليوم.. عمرو دياب يحيي حفلا كبيرا في العقبة بالأردن

يستعد عمرو دياب لإحياء حفلات ضخما في العقبة بالأردن اليوم الجمعة، ونفذت التذاكر بعد ساعات من طرحها وكان هناك إقبالا جماهيريا ملحوظا على منافذ الشراء.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل نفاد جميع التذاكر منذ ٢٥ يوما إضافة الى التذاكر الإضافية التي تم طرحها نظرا للإقبال الجماهيري.

وتشهد مدينة العقبة بالأردن استعدادات كبيرة لحفل الفنان عمرو دياب حيث أعلنت جمعية الفنادق الأردنية ارتفاع حجوزات جميع فنادق العقبة لتصل نسبة الاشغالات إلى ٩٩٪؜ خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يشهدها الحفل.

ومن جانبه أكد حسين هلالات نائب رئيس الجمعية أن ارتفاع نسبة اشغالات الفنادق في العقبة يتزامن مع الحفل الكبير الذي سيحييه النجم عمرو دياب في العقبة ، وهو نفس الأمر الذي تكرر من قبل عند إحيائه حفلا غنائيا بنفس المنطقة.