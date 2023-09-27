عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأصلية والإضافية | مفاجأة كبيرة في حفل عمرو دياب بالأردن

صدى البلد

إقبال جماهيري غير مسبوق يشهده حفل النجم الكبير عمرو دياب والذي سيقام في مدينة العقبة بالأردن يوم الجمعة القادم الموافق ٢٩ سبتمبر.

وأعلنت اللشركة المنظمة للحفل نفاد جميع التذاكر منذ ٢٥ يوما إضافة الى التذاكر الإضافية التي تم طرحها نظرا للإقبال الجماهيري.

وتشهد مدينة العقبة بالأردن استعدادات كبيرة لحفل الفنان عمرو دياب حيث أعلنت جمعية الفنادق الأردنية ارتفاع حجوزات جميع فنادق العقبة لتصل نسبة الاشغالات إلى ٩٩٪؜ خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يشهدها الحفل.

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بظهور جريء على إنستجرام

كنزي عمرو دياب تصدم الجمهور بظهور جديد مع صديقها

ومن جانبه أكد حسين هلالات نائب رئيس الجمعية أن ارتفاع نسبة اشغالات الفنادق في العقبة يتزامن مع الحفل الكبير الذي سيحييه النجم عمرو دياب في العقبة ، وهو نفس الأمر الذي تكرر من قبل عند إحيائه حفلا غنائيا بنفس المنطقة.

ومن ناحية أخرى يشهد الحفل اهتماما كبيرا من الاعلام الأردني حيث يعد الحفل هو الحدث الفني الأضخم في صيف مدينة العقبة هذا العام.

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد أحيا حفلا كبيرا في الاتحاد أرينا بأبوظبي منذ فترة ، وشهد الحفل أعلى حضور جماهيري لفنان عربي وعالمي في المسرح منذ تأسيسه.

ابنة عمرو دياب ابنة عمرو ابنه عمر إشغالات الفنادق الإشغالات النجم الكبير عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

موضوعات متعلقة

مساء اليوم.. تعرف على أولى مفاجآت مسلسل نصي التاني

شاهد.. الظهور الأول للأميرة فوزية أصغر أحفاد الملك فاروق في مصر.. صور

عنبة ومايان السيد فى ضيافة صاحبة السعادة .. الإثنين

الخميس.. نيللي كريم تكشف تفاصيل فيلم "ڤوى ڤوى ڤوى" فى أسرار النجوم

أخبار الفن |القصة الكاملة لرفض نيشان اعتذار ياسمين عز .. مروة صبري تنتقد عارفة عبد الرسول

عروض من الأردن وبولندا والكونغو بملتقى أولادنا

بأمارة مين الأعلى استماعا على منصة أنغامي

نشرة الفن: إعلامي شهير ينتقد ياسمين عز.. لقاء سويدان ترد على الهجوم عليها بعد صفعها ميدو عادل

ترشيحاتنا

إسرائيل تسمح ببناء 350 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

المولد النبوي.. إبتهالات دينية في احتفالية مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان|فيديو

رودريجو يقود تشكيل ريال مدريد أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

بسبب الطائرات المُسيرة.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران

زلزال قوي يضرب بحر إيجه .. تفاصيل

السيناريو الكوري .. أوكرانيا تواجه خطر التقسيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

صوفيا بلال تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز بكأس مصر| صور

في عيد ميلادها الـ 44.. إطلالات أثارت ضجة لـ أروى جودة

ملابس رياضية .. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم | شاهد

فيديو

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل صادمة في حادث فتاة مصر الجديدة |فيديوجراف

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ