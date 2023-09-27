الأصلية والإضافية | مفاجأة كبيرة في حفل عمرو دياب بالأردن

إقبال جماهيري غير مسبوق يشهده حفل النجم الكبير عمرو دياب والذي سيقام في مدينة العقبة بالأردن يوم الجمعة القادم الموافق ٢٩ سبتمبر.

وأعلنت اللشركة المنظمة للحفل نفاد جميع التذاكر منذ ٢٥ يوما إضافة الى التذاكر الإضافية التي تم طرحها نظرا للإقبال الجماهيري.

وتشهد مدينة العقبة بالأردن استعدادات كبيرة لحفل الفنان عمرو دياب حيث أعلنت جمعية الفنادق الأردنية ارتفاع حجوزات جميع فنادق العقبة لتصل نسبة الاشغالات إلى ٩٩٪؜ خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يشهدها الحفل.

ومن جانبه أكد حسين هلالات نائب رئيس الجمعية أن ارتفاع نسبة اشغالات الفنادق في العقبة يتزامن مع الحفل الكبير الذي سيحييه النجم عمرو دياب في العقبة ، وهو نفس الأمر الذي تكرر من قبل عند إحيائه حفلا غنائيا بنفس المنطقة.

ومن ناحية أخرى يشهد الحفل اهتماما كبيرا من الاعلام الأردني حيث يعد الحفل هو الحدث الفني الأضخم في صيف مدينة العقبة هذا العام.

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد أحيا حفلا كبيرا في الاتحاد أرينا بأبوظبي منذ فترة ، وشهد الحفل أعلى حضور جماهيري لفنان عربي وعالمي في المسرح منذ تأسيسه.