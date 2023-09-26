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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بظهور جريء على إنستجرام

جنا دياب
جنا دياب

تحرص جنا عمرو دياب ابنه الهضبة عمرو دياب على ارتداء الأزياء المثيرة للجدل بشكل لافت ومثير لتثير ضجةحول إطلالتها بشكل دائم عبر "انستجرام".


وبدت جنا عمرو دياب بإطلالة صيفية جريئة، حيث ارتدت بادى مكشوف البطن، صمم من قماش ناعم ابيض اللون، ونسقت معه هوت شورت جذاب اسود اللون، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


يذكر ان عمرو دياب تزوج من شيرين رضا وأنجب منها طفلة اسمها «نور». ثم انفصلا وتزوج بأخرى سعودية هي «زينة محمد عاشور»، وأنجب مِنها توأم هُما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنا التي رُزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.

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IMG_٢٠٢٣٠٩٢٦_٠٣٢٨٣٠
IMG_٢٠٢٣٠٩٢٦_٠٣٠٨٥٧
IMG_٢٠٢٣٠٩٢٦_٠٣٠٨٥٧

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