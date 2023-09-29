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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جرأة وأنوثة .. كايلي جينر تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. صور

كايلي جينر
كايلي جينر

خطفت عارضة الأزياء العالمية كايلي جينر أنظار متابعيها فى أحدث إطلالتها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت "نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي" بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستان مطرز ومكشوف باللون الابيض واعتمدت تسريحة شعر بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق.

الموديل كايلي جينر انفصلت عن المغني الشهير ترافيس سكوت بعد عامين من عودتهما سويا ومحاولة استمرار علاقتهما العاطفية، بعد الانفصال في وقت سابق بسبب الخيانة. 

حاولت كايلي جينر إحياء علاقتها بترافيس سكوت، في فبراير 2020، وكانت بجانبه في أزمة حفله الذي راح ضحيته أعداد كبيرة من الجماهير التي عرفت بمأساة مهرجان أستروورلد.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩٢٨_٢٣٥٥١٠

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