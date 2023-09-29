بشير التابعي: الزمالك محتاج "كنز علي بابا" ومش هيرجع دلوقتي

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك السابق، أن النادي يمر بأزمة مالية خلال الفترة الحالية، بسبب الحجز على أرصدة النادي في البنوك بإيقاف القيد.

وكتب مهيب عبد الهادى فى تصريح له على لسان بشير التابعي مدافع الزمالك السابق "الزمالك محتاج "كنز علي بابا".. ومش هيرجع دلوقتي".

ويلتقى الزمالك مع نظيره أرتا سولار الجيبوتى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.