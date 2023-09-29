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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تقريبًا كان قايل لنفسه| تعليق ناري من طليقة شريف منير بعد انفصالهما

طليقة شريف منير
طليقة شريف منير

"فوجئت بطلاقي رسميا" هكذا علقت لورا عماد على طلاقها من الفنان شريف منير؛ الذي أعلن عنه عبر حسابه على إنستجرام بصورة كتب عليها “كل شيء قسمة ونصيب”، وذلك قبل أن يحذف المنشور، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم التفاصيل.

وكتب الفنان شريف منير على الصورة :“تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير”، فيما أكدت لورا على علاقتها المميزة ببناتها وأنهن أيضًا فوجئن بقرار والدهن الرسمي بالطلاق.
 

تعليق ناري من طليقة شريف منير

وقال لورا عماد طليقة الفنان شريف منير: “علاقتي ببناتي زي الفل، وهما قاعدين معايا في البيت، وهما اتفاجئوا زيي بالظبط، هو تقريبًا كان قايل لنفسه”.

وقيل أن هذا الطلاق هو الثالث والأخير بين الفنان شريف منير ولورا عماد والذي جاء بناء على طلب شريف منير، بينما الطلاقان السابقين كانا بطلب من لورا.

شريف منير لورا عماد طليقة الفنان شريف منير ولورا عماد توك شو صدى البلد

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