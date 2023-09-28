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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول طلقة لـ شريف منير.. لورا عماد تكشف مفاجأة جديدة |فيديو

شريف منير
شريف منير

 عرضت قناة العربية، تقرير فيديو بعنوان :" "تقريبًا كان قايل لنفسه".. أول تعليق من لورا عماد بعد طلاقها من شريف منير".

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وجاء في التقرير أن الفنان شريف منير، طلق زوجته الطلقة الثالثة، والأخيرة، وأن الطلاق كان بطلب وقرار من شريف، ولكن الطلاقين السابقين كان بطلب من لورا عماد.

وكشفت القناة أن لورا عماد طليقة الفنان شريف منير، قالت :" فوجئت بطلاقي رسميًا، من شريف، وأنه كتب على السوشيال ميديا".


وأوضح التقرير أنه كتب كل شيء قسمة ونصيب، وبعد ذلك قام بحذف المنشور".
وكشفت أن علاقتها مميزة بـ ببناتها، وأنهن أيضًا فوجئن بقرار والدهن الرسمي بالطلاق، وأن أولادها معها في البيت".
وتابعت :" هو شكله كان قايل لـ نفسه، ومش معرف حد بقرار الطلاق".
 

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