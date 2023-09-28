أخبار الفن| رد فعل غريب لابنتي طليقة شريف منير.. فيديو مثير لابنة أحمد الفيشاوي.. مفاجأة بواقعة صفع ميدو عادل

رد فعل غريب لابنتي طليقة شريف منير.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها فيديو مثير لابنة أحمد الفيشاوي، مفاجأة بواقعة صفع ميدو عادل، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

أعلنت الإعلامية ياسمين عز عن اتخاذها الإجراءات القانونية ورفعها دعوى ضد الإعلامي نيشان على خلفية إساءته لها في منتدى الإعلام في دبي لتأخرها عن حضور المنتدى، وهو الأمر الذي جعل نيشان يسيء لها وينفعل من تأخرها.

وكتبت ياسمين عز عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام:"انطلاقا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وانطلاقا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و رفع دعوى".

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تيزر ألبوم الفنانة نوال الكويتية، الجديد والذي يحمل اسم الأرض، قبل طرحه بعد غد السبت 30 سبتمبر.

تحل اليوم، الخميس 28 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان علاء ولي الدين، الذي ولد في مثل هذا عام 1963، ورحل عن عالمنا بعز شبابه، في 11 فبراير عام 2003، عن عمر ناهز الـ 40 عامًا.

تحل اليوم الخميس 28 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنان أحمد رمزي، الذي ولد بمحافظة الإسكندرية في 23 مارس عام 1930، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2012، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا، واشتهر بأدوار الشاب الوسيم الشقي خفيف الظل فى أفلامه.

نشرت لينا أحمد الفيشاوي، عدة مقاطع فيديو عبر ستوري حسابها الشخصي والجديد بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها ترقص بشكل مثير.

لينا أحمد الفيشاوي، ظهرت في الفيديو حليقة الرأس (زيرو) بعدما اتجهت لهذه الخطوة الجريئة مؤخرا.

تصدرت لورا عماد - طليقة الفنان شريف منير - مؤشرات البحث تريند على محرك جوجل، بعد إعلان الطلاق رسميا من جانب زوجها.

لورا عماد، طليقة شريف منير، كانت ابتعدت عن الفن لما يقرب من 20 عاما، بعد الزواج، وقبلها لعبت عدد من الأدوار التي لا تنسى، من بينها دور ريهام في فيلم سوق المتعة مع الفنان محمود عبد العزيز.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول أزمة الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل، قبل عدة أيام خلال العرض الأخير لـ مسرحية سيد درويش، على مسرح البالون يوم السبت الماضي.

تصدرت لورا عماد - طليقة الفنان شريف منير - مؤشرات البحث تريند على محرك جوجل، بعد إعلان الطلاق رسميا من جانب زوجها.

ولدى لورا عماد، ابنتين من طليقها شريف منير، الكبرى تدعى فريدة، والصغرى تدعى كاميليا، وهن الأصغر في أبناء شريف منير الأربعة.