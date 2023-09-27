بعد أزمتها في دبي.. ياسمين عز ترفع دعوى على الإعلامي نيشان

أعلنت الإعلامية ياسمين عز عن اتخاذها الإجراءات القانونية ورفعها دعوى ضد الإعلامي نيشان على خلفية إساءته لها في منتدى الإعلام في دبي لتأخرها عن حضور المنتدى، وهو الأمر الذي جعل نيشان يسيء لها وينفعل من تأخرها.

وكتبت ياسمين عز عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام:"انطلاقا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وانطلاقا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و رفع دعوى".

ياسمين عز تهاجم نيشان

وأضافت ياسمين عز بناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة واساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض اخلاقا وقانونا

وتابعت أنني سوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقة مني في قضاءها الشامخ والعادل وتعزيزا لدور القانون فيردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم بدون وجه حق وليعلم الجميع أنني لا أنحدر لرد الإساءة بالإساءة وإنما أترك الأمر للجهات المعنية".