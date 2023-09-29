الرقبة والبطن.. مفاجأة جديدة بشأن إنهاء عاطل لحياة أم أولاده بالعمرانية

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" تخلّص من طليقته بعد علمه بخطبتها من شخص آخر.. جريمة مروعة في العمرانية".

وجاء في التقرير أن هناك شخص عاطل قام بقتل طليقته في الشارع، وذلك بعد الانفصال الذي استمر لـ عام.

وأوضح التقرير، أن المتهم في القضية ارتكب جريمته، بعدما علم بـ خطبتها شخص أخر، فتربص لها وقتلها، وهي أم لـ طفلين.

وكشفت القناة أن المجني عليها كانت تعمل في محل ملابس، وأن المتهم في القضية، ضربها بـ سلاح أبيض، وماتت في الحال.

وأشار التقرير إلي أن المجني عليها تبلغ من العمر 32 عامًا، وأن المتهم طعنها بقطع ذبحي في الرقبة و طعنتين في البطن، والصدر.