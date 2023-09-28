فتاة مدينة نصر وجامعة القاهرة وسيدة العمرانية.. 3 جرائم مروّعة بسبب الحب

عرضت قناة “العربية مصر”، تقرير فيديو بعنوان "من مدينة نصر إلى العمرانية.. 3 جرائم مروّعة هزّت شوارع مصر خلال الساعات الماضية".

وجاء في التقرير أن هناك ثلاث جرائم مروعة تحمل قاسمًا مشتركًا، وهو الارتباط والحب، فالواقعة الأصعب والأبرز كانت في كلية الآثار بجامعة القاهرة.

وكشفت القناة أن هناك موظفا أنهى حياة زميلته، بعدما رفضت الارتباط به، والمتهم في القضية فر هاربًا قبل أن ينهي حياته، وقبل أن يتم القبض عليه.

وفي مدينة نصر، أنهى شاب حياة فتاة، حينما أطلق عليها النار في الشارع، والسر وراء ذلك انفصالهما بعد الخطبة.

والجريمة الثالثة كانت في العمرانية بالجيزة، حينما أقدم عاطل على إنهاء حياة طليقته، بعدما علم أنه تمت خطبتها لشخص آخر، وقام بإنهاء حياتها أمام المصنع الذي تعمل به.

وعرضت قناة “العربية”، تقرير فيديو مع شاهد عيان على واقعة قيام شاب بالتخلص من خطيبته، بطلق ناري بوسط الشارع، بمنطقة عمارات العبور في مصر الجديدة بالقاهرة.

وقال الشاب شاهد العيان، إن المتهم في القضية بناءً على كلام شقيق المجني عليها، كان خطيبها، وإنه تعرف عليه لحظة وصوله.

وأضاف أن المجنى عليها كانت تعمل مع شقيقها في نفس الشركة الموجودة بالمنطقة، لأنه وصل لموقع الحادث في وقت قصير جدًا من الجريمة وتعرف عليها، معلقًا: "المتهم ضربها طلقة واحدة".

وأشار إلى أن المجني عليها توفيت في الحال، قبل أن تأتي عربة الإسعاف، وأن المواطنين حدث لهم صدمة من الموقف.

وتابع أن أصدقاء البنت بالشركة التي تعمل بها، تجمعوا ودخلوا في حالة بكاء شديد.