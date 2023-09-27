شاهد عيان يروي التفاصيل المروعة لتخلص شاب من خطيبته بمصر الجديدة.. فيديو

عرضت قناة العربية، تقرير فيديو مع شاهد عيان على واقعة قيام شاب بالتخص من خطيبته، بطلق ناري بوسط الشارع، بمنطقة عمارات العبور في مصر الجديدة بالقاهرة.

حيث قال الشاب " شاهد العيان"، أن المتهم في القضية بناء على كلام شقيق المجني عليها، كان خطيبها، وأنه تعرف عليه لحظة وصوله.

ولفت إلي أن المجنى عليها كانت تعمل مع شقيقها في نفس الشركة الموجودة بالمنطقة، لآنه وصل لموقع الحادث في وقت قصير جدًا من الجريمة وتعرف عليها، معلقًا :" المتهم ضربها طلقة واحدة".

وأشار إلي أن المجني عليها توفيت في الحال، قبل أن تأتي عربة الإسعاف، وأن المواطنين حدث لهم صدمة من الموقف.

وتابع أن أصدقاء البنت بالشركة التي تعمل بها، تجمعوا ودخلوا في حالة بكاء شديد.