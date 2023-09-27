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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شاهد عيان يروي التفاصيل المروعة لتخلص شاب من خطيبته بمصر الجديدة.. فيديو

شاهد عيان
شاهد عيان

عرضت قناة العربية، تقرير فيديو مع شاهد عيان على واقعة قيام شاب بالتخص من خطيبته، بطلق ناري بوسط الشارع، بمنطقة عمارات العبور في مصر الجديدة بالقاهرة.

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شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

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حيث قال الشاب " شاهد العيان"، أن المتهم في القضية بناء على كلام شقيق المجني عليها، كان خطيبها، وأنه تعرف عليه لحظة وصوله.

ولفت إلي أن المجنى عليها كانت تعمل مع شقيقها في نفس الشركة الموجودة بالمنطقة، لآنه وصل لموقع الحادث في وقت قصير جدًا من الجريمة وتعرف عليها، معلقًا :" المتهم ضربها طلقة واحدة".

وأشار إلي أن المجني عليها توفيت في الحال، قبل أن تأتي عربة الإسعاف، وأن المواطنين حدث لهم صدمة من الموقف.

وتابع أن أصدقاء البنت بالشركة التي تعمل بها، تجمعوا ودخلوا في حالة بكاء شديد. 

 

شاب بقتل خطيبته مصر الجديدة عمارات العبور جريمة مصر الجديدة حوادث

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