شاب يقتل شقيقة الأكبر بسبب خلافات أسرية بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى نافذ بالبطن وتوفـى عقب وصوله").

بالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المتوفـى وسؤاله أفاد بحدوث مشاجرة بين المتوفى وشقيقهما الأصغر "مقيم ذات العنوان" لوجود خلافات أثرية قام على إثرها بالتعدى على شقيقه المتوفـى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.