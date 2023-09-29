تعليق ناري من مورينيو على انطلاقة روما الكارثية في الدوري الإيطالي

علق جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، على انطلاقة فريقه الكارثية في مسابقة الدوري الإيطالي.



وتلقى روما هزيمة مذلة أمام جنوى بنتيجة 4-1، أمس الخميس، في إطار منافسات الجولة السادسة.

وقال جوريه مورينيو في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة:" هذا صحيح، إنها أسوأ بداية للموسم على الإطلاق بالنسبة لروما وبالنسبة لي كمدرب".

وأضاف:" لكن من الصحيح أيضًا أن روما لم تسنح له الفرصة أبدًا للعب نهائيين أوروبيين متتاليين في تاريخه إلا تحت قيادتي".



وتراجع روما للمركز ال16 في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 5 نقاط.



ويلتقي روما مع فروسينوني، الأحد المقبل، في الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي.