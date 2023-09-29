عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من مورينيو على انطلاقة روما الكارثية في الدوري الإيطالي

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو

علق جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، على انطلاقة فريقه الكارثية في مسابقة الدوري الإيطالي.


وتلقى روما هزيمة مذلة أمام جنوى بنتيجة 4-1، أمس الخميس، في إطار منافسات الجولة السادسة.
وقال جوريه مورينيو في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة:" هذا صحيح، إنها أسوأ بداية للموسم على الإطلاق بالنسبة لروما وبالنسبة لي كمدرب".

 

وأضاف:" لكن من الصحيح أيضًا أن روما لم تسنح له الفرصة أبدًا للعب نهائيين أوروبيين متتاليين في تاريخه إلا تحت قيادتي".


وتراجع روما للمركز  ال16 في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 5 نقاط.


ويلتقي روما مع فروسينوني، الأحد المقبل، في الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي.

مورينيو روما الدوري الايطالي جنوي جوزيه مورينيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة بسعر الدولار بعد تخلي مصر عن الأخضر بالتعاملات مع الإمارات

البصل رخص ..مفاجأة الحكومة لـ المواطنين بشأن أسعار السكر والطماطم

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

من أمام سيارتها الفارهة.. خطيبة نجم الأهلي تخطف القلوب

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على عدة مناطق.. فيديو

ترشيحاتنا

تحذير من البحوث الفلكية.. هذه المناطق الأكثر عرضة للزلازل في مصر

مجلس النواب الأمريكي يوافق على مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

رسميا.. جداول الفصل الدراسي الأول بحقوق عين شمس

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. مصر تتجه لـ 4 عملات جديدة| هل يسقط الأخضر؟

رغم غضب الصين.. اليابان تعلن استمرار تصريف مياه فوكوشيما النووية في المحيط

البصل والطماطم والبطاطس في متناول الجميع.. مفاجأة سارة من شعبة الخضروات للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للقلب.. 5 فحوصات طبية تساعد في الكشف عن النوبات والسكتة

سعر فستان دنيا سمير غانم في مهرجان الفضائيات يثير ضجة| لن تتوقع

نشرة المرأة والصحة| شبيهة أمينة خليل تثير الجدل على السوشيال ميديا.. أنواع مغشوشة من الأواني الاستانلس ستيل

طريقة عمل المولتون كيك

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ