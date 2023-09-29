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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح وحيل لجعل أظافرك تنمو بشكل أسرع

الاظافر
الاظافر

لا توجد طريقة مثبتة لتسريع نمو الأظافر، ولكن الخبر السار هو أن العديد من العلاجات يمكن أن تقوي الأظافر وتمنعها من التكسر، مما يمنحها فرصة أفضل للبقاء بصحة جيدة ومظهر جيد.

تعمل الأظافر الأطول والأكثر صحة على تحسين مظهر اليدين.. إنها لا تبدو جيدة فحسب؛ كما أنها تجعل من السهل القيام بمجموعة من الأشياء كل يوم. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحمي أصابعك، وتزيد من قبضتك عند الإمساك بالأشياء، وتخدش الحكة.

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نصائح لنمو الأظافر بشكل أسرع 

1. تناول البيوتين

 البيوتين هو فيتامين ب المهم الذي يحول الطعام إلى طاقة. كما يوصى به بشدة لتقوية الشعر والأظافر. يمكن أن تساعد مكملات البيوتين في تقوية أظافرك. تعد خميرة البيرة والبيض المطبوخ والسردين والمكسرات وزبدة الجوز والحبوب الكاملة وفول الصويا والفاصوليا الأخرى والقرنبيط والموز والفطر مصادر جيدة للبيوتين. يمكنك أيضًا اختيار المكملات الحيوية.

2. استخدمي مقويات الأظافر إذا كانت أظافرك ناعمة، فهي أكثر عرضة للكسر، لذا عليك أن تنموها مرة أخرى. يوصي الخبراء عادة بمقويات الأظافر لمنع تكسر الأظافر. إنها مثل طلاء الأظافر الذي تضعينه على أظافرك ثم تزيليه بمزيل طلاء الأظافر

. 3. تجنب لصق الأظافر والملمعات السامة الاستخدام المنتظم للأظافر الاصطناعية التي يتم لصقها بالغراء يضعف الأظافر الطبيعية ويجعلها أكثر عرضة للكسر. من الأفضل استخدام طلاء الأظافر الذي يحتوي على مواد كيميائية سامة أقل أو لا يحتوي على أي مواد كيميائية على الإطلاق. ابحث عن تركيبات خالية من السموم تعتمد على الماء.

4. تدربي على العناية الجيدة بالأظافر، كما أن العناية المنتظمة بالأظافر يمكن أن تجعل أظافرك أقوى، وتشجع على النمو، وتقلل من التكسر. للحفاظ على مظهر أظافرك جيدًا، أبقيها جافة ونظيفة (مما يمنع البكتيريا من النمو تحتها)، استخدمي مقص أظافر حاد أو مقلمة لتقليمها بشكل مستقيم، ورطبي يديك وأظافرك بالغسول، وافركيه على أظافرك، خاصة. عند القاعدة حيث تكون البشرة، ولا تقضم أظافرك أو تقصها بشكل قصير جدًا.
 

الأظافر نصائح لنمو الأظافر بشكل أسرع

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