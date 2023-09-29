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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية سجود التلاوة وماذا يقال في الدعاء؟

كيفية سجود التلاوة
كيفية سجود التلاوة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما هي كيفية سجود التلاوة وما حكم سجود التلاوة وشروطه؟

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كيفية سجود التلاوة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، كيفية سجود التلاوة، بأنه السجود عقب تلاوة آية من آيات السجود سُنَّةٌ مؤكدةٌ في الصلاة وفي غيرها؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ؛ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ" رواه البخاري.

وذكرت دار الإفتاء، أنه يشترط لصحة سجود التلاوة: الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان؛ لكون سجود التلاوة صلاةً، أو جزءًا من الصلاة، أو في معنى الصلاة، فيشترط لصحته الطهارة التي تُشترط لصحة الصلاة، وكذلك يشترط استقبال القبلة، وستر العورة، وأن تكون السجدة للتلاوة واحدة بين تكبيرتين، وعلى المأموم متابعة إمامه في فعلها وتركها.

ماذا يقال في سجود التلاوة؟

ولم يرد ذكر معين فيها، فيجوز الاكتفاء بقول «سبحان ربى الأعلى» ثلاث مرات كما يقال في الصلاة.

وروت السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في سجود القرآن: «سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» أخرجه الترمذي في سننه.

كما يجوز أن يقول المسلم في سجدة التلاوة: «اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ».

سجود التلاوة بدون وضوء

ومن أراد أن يسجد فهناك شروط لسجود التلاوة كشروط صحة الصلاة، وهى أن يكون الإنسان على وضوء والمكان الذى يسجد فيه طاهر وتكون ملابسه وبدنه طاهر، ومتوجه ، ويقال فى السجود سبحان ربي الأعلى.

ومن كان يقرأ القرآن الكريم ووافقته أثناء قراءته سجدة تلاوة، فعليه أن يلتزم باستقبال القبلة والطهارة من الحدث الأكبر.

ويجب على المرأة إذا سجدت للتلاوة لابد أن تكون ساترة للعورة التي تسترها في الصلاة لأن سجدة التلاوة صلاة يشترط لها ما يشترط في الصلاة.

ولا يصح للمرأة عند قراءتها لأن بها سجدة تلاوة أن تسجد وشعرها مكشوف لأن السجود بعض صلاة والصلاة يشترط لها ستر العورة والطهارة الكاملة.

حكم ترك سجود التلاوة

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "أقرأ كثيرا في القرآن ولا أسجد سجدة التلاوة ، فهل علي ذنب؟.

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، على السؤال، بأن هذا الأمر ليس فيه ذنب، ولكن فات فاعله ثواب عظيم نتيجة سجود التلاوة فهو له أجر عظيم عند الله عزوجل.

وأشار إلى أن الفقهاء قالوا إن المسلم الذي يقرأ القرآن ويتعذر عليه سجود التلاوة لأي عذر ، فيمكنه أن يذكر الله ويعظمه ويقدسه عوضا عن السجود ، فيقول "سبحان الله، الحمدلله ، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله" ونحو ذلك مما فيه تعظيم لله عزوجل.

 

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