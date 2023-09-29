ارتفاع عدد قتلى انفجار باكستان إلى 13 وأكثر من 50 مصابا

قالت الشرطة الباكستانية في بيان لها اليوم الجمعة : “ارتفاع عدد قتلى انفجار بلوشستان إلى 13 وأكثر من 50 مصابا”.

كان قد أفاد نبأ عاجل اليوم الخميس، بمقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين بتفجير استهدف حفلاً دينياً قرب مسجد في منطقة مستونغ بإقليم بلوشستان في باكستان.

في سياق آخر أعلن مسؤول صحي في باكستان، لأسوشيتيد فرانس برس، أن العشرات من مرضى السكري في البلاد أصيبوا بفقدان البصر بعد إعطائهم دواء ملوثا.



وألقت القوات الباكستانية القبض على رجلين يقفان وراء توريد عقار "أفاستين"، وتم إيقاف 12 مفتشا حكوميا عن العمل بعد أن وجد التحقيق أن الدواء كان معبأ في بيئة غير صحية.