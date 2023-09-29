تعليقا على علاج فولة| علي حسن: الرئيس السيسي أولى صحة المواطن اهتماما كبيرا

علق الكاتب الصحفي على حسن، على قرار الرئيس السيسي بعلاج بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، أشرف فولة، وذلك بعد إصابته بالفشل الكلوي، قائلا: " ما أكثر اللافتات الإنسانية التي يقوم بها الرئيس السيسي".

وأضاف "علي حسن" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الرئيس السيسي أولى صحة المواطن المصري اهتماما كبيرا، ودليل على ذلك المبادرات الصحية الرئاسية التي أطلقها، خلال السنوات الماضية.

وأشاد بالرعاية التي أولاها الرئيس السيسي لأصحاب الهمم، حيث أصبح لهم الكثير من المزايا والتيسيرات، كما سمح الرئيس السيسي لذوي البصيرة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بطريقة برايل.

وشدد على أن أبطال ذوي الهمم حققوا ميداليات كبيرة، منوها بأن مبادرات الرئيس السيسي مثل قادرون باختلاف ساهموا في تقديم الدعم الكامل لذوي الهمم.