عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليقا على علاج فولة| علي حسن: الرئيس السيسي أولى صحة المواطن اهتماما كبيرا

الكاتب الصحفي علي
الكاتب الصحفي علي حسن

علق الكاتب الصحفي على حسن، على قرار الرئيس السيسي بعلاج بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، أشرف فولة، وذلك بعد إصابته بالفشل الكلوي، قائلا: " ما أكثر اللافتات الإنسانية التي يقوم بها الرئيس السيسي".

 

وأضاف "علي حسن" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الرئيس السيسي أولى صحة المواطن المصري اهتماما كبيرا، ودليل على ذلك المبادرات الصحية الرئاسية التي أطلقها، خلال السنوات الماضية.

 

وأشاد بالرعاية التي أولاها الرئيس السيسي لأصحاب الهمم، حيث أصبح لهم الكثير من المزايا والتيسيرات، كما سمح الرئيس السيسي لذوي البصيرة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بطريقة برايل.

 

وشدد على أن أبطال ذوي الهمم حققوا ميداليات كبيرة، منوها بأن مبادرات الرئيس السيسي مثل قادرون باختلاف ساهموا في تقديم الدعم الكامل لذوي الهمم.

السيسي الرئيس السيسي كمال الأجسام الفشل الكلوي المبادرات الصحية الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ينهي حياة نورهان لرفضها الزواج منه.. ومفاجأة بشأن دخوله الجامعة بسلاح

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

رسميا الآن|مفاجأة بسعر الدولار بعد تخلي مصر عن الأخضر بالتعاملات مع الإمارات

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

تطبق من اليوم.. عقوبات تنتظر مواطنين بسبب التوقيت الشتوي

ادعوله بالشفاء.. نقل عنبة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

ترشيحاتنا

دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يبحث عن تأهل تاريخي أمام الجيش الرواندي

بعد دانيال.. ظاهرة جوية تضرب المحافظات| تحذير هام من الأرصاد

مع عودة قوات فاجنر إلى أوكرانيا.. هل تنوي روسيا التعبئة مجددا؟

تحذير عاجل من الأرصاد لـ طلاب المدارس في أول أسبوع دراسي.. فيديو

تفعيل الغياب الإلكتروني والالتزام بالزي الموحد.. التعليم تعلن لائحة الانضباط المدرسي

عودة فاجنر لأوكرانيا.. هل تمكنت روسيا من السيطرة على المرتزقة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فستان مي عمر في مهرجان الفضائيات العربية يثير الجدل.. سعر غير متوقع

بعد خطوبتها... إطلالات أثارت الجدل لـ ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

طريقة عمل طاسة بطاطس مقلية بالجبنة.. بأسهل الخطوات

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ