الشركات تخفي الإنتاج.. حملات مكثفة على الأسواق بسبب أسعار بيض المائدة

قالت وزارة الزراعة، إنه كثفت حملات المراقبة على الأسواق، بعدماوردت معلومات عن بعض شركات تداول بيض المائدة بمحافظات القليوبية، والجيزة، والدقهلية، التى تبيع البيض بأسعار مبالغ فيها ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، وذلك تنفيذا لتوجيهات تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبالتنسيق مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعه للثروه الحيوانية والسمكية والداجنه واللواء محمد فتح الله مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث التموين.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن بعض شركات تداول بيض المائدة، تقوم بتخزين كميات لحجبها عن السوق بغرض الاحتكار وزيادة أسعارها، والتي تقوم بالتعاملات التنافسية والاتفاقات لرفع الأسعار على المستهلك، والتعاون فيما بينهم ضد مصلحة المواطن، فقد تم عمل التحريات اللازمة وتجميع المعلومات الدقيقة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات، وتوجهت لجنة رقابية من الزراعة، ومباحث التموين، والتموين، وجهاز حماية المنافسة، وداهمت مخازن بيض المائدة، وبالتفتيش تبين وجود كميات من أطباق بيض المائدة مخزنة بغرض الاحتكار ورفع الأسعار، وما يتم بيعه منهم، يباع بأسعار مرتفعة مبالغا فيه ودون فواتير، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية الخاصة باحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق مما يؤدي إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، والتأثير السلبي المباشر على استدامة مشروعات قومية أقامتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تمت إحالة الوقائع إلى النيابة العامه.

شارك في الحملة المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه ومامور الضبط القضائي بوزارة التموين والتجاره الداخليه، ومن قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعه واستصلاح الأراضى كل من المهندس رضا علوان، والدكتور سامى ضحاوى، والمهندس على أبو عميره، وكل من المهندس أحمد محمود عبد الواحد، والمهندسه/ عزه بيومى محمد، مأمورى الضبط القضائى بقطاع التجارة الداخليه بوزارة التموين والتجاره الداخليه.

قاد الحملات اللواء عبد العال المناوي ، واللواء حازم العراقي، والعقيد عبد العزيز الحامولي من مباحث التموين، والمهندس/ عمرو على، والدكتور/ حسام عبد الرازق من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والباحث القانوني/ عبد الله الحصري، والباحث القانوني/ عمرو فتحي من جهاز حماية المنافسة وبعض قيادات مباحث التموين بالمحافظات المذكورة، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وجهاز حماية المنافسة.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، على استمرار حملات التفتيش الفجائية من قبل وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة وكافة الجهات الرقابية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهورية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنه 01551183225 01551183224