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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة تختتم أغاني الموسم بسحابة صيف

لطيفة
لطيفة

تستعد المطربة لطيفة لطرح أغنية جديدة بعنوان سحابة صيف، وذلك لتختم بها أغاني هذا الموسم بعد طرحها مجموعة من الأغاني المتنوعة.

الأغنية من كلمات محمود سليمان ومن ألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أحمد عادل ، ومن المفترض أن يتم طرحها خلال أيام قليلة من الآن.

 

أحدث أغاني لطيفة 

 

وطرحت النجمة لطيفة اليوم ثالث أغاني ألبومها الصيفي "لطيفة 2023"، وتحمل الأغنية اسم "ناس كتير" وهى من كلمات كريم حكيم في ثاني تعاون له مع لطيفة بعد أغنية "من بلدي"، ومن ألحان شريف إسماعيل، وتوزيع بيرم المرغني. 

 

وقامت لطيفة بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب مع المخرج عمرو دونجا بمدينة العين السخنة.

 

ألبوم لطيفة 2023

 

وتواصل لطيفة طرح أغاني الألبوم تباعا، لتحصد العديد من المشاهدات عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، إذ تجاوزت أغاني "طب اهو" و "مون أمور" ما يزيد عن 10 مليون مشاهدة منذ طرحهما عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتستمر المشاهدات في الزيادة مع طرح الأغاني الجديدة.

لطيفة سحابة صيف اغاني لطيفة المطربة لطيفة

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