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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قوات الأمن ينظم ندوة دينية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نظم قطاع قوات الأمن، ندوة دينية تثقيفية للمجندين بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن.. حاضر فيها الدكتور عصام الروبي والمنشد الديني ضياء الناظر –من وزارة الأوقاف وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

 

دارت فعاليات الندوة حول التأكيد على سماحة الدين الإسلامي ووسطيته وضرورة التحلى بالفكر الواعى المستنير المبنى على الإنتماء الحقيقى للوطن، وكذا أهمية رسالة الدفاع عن الوطن وتوفير الحماية لجميع المواطنين.

وفى نهاية الندوة، استمع فضيلته إلى أسئلة عدد من المجندين وأجاب عليها،  مشيراً إلى إن ما دار من مناقشات خلال الندوة يؤكد على تمتع المجندين بقدر ملموس من الثقافة والمعرفة والوعى الديني.. مثمناً الجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الدفاع عن الوطن المنشد الديني رجال الشرطة قطاع قوات الأمن وزارة الأوقاف

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