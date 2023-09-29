خطيب الجامع الأزهر: الأشاعرة كانوا يقتسمون الطعام فيما بينهم بالسوية

نقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة اليوم، من رحاب الجامع الأزهر، حيث تبدأ شعائر صلاة الجمعة، بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ويؤدي خطبة الجمعة اليوم، من رحاب الجامع الأزهر، الدكتور محمود الهواري، من علماء الأزهر الشريف، متحدثا عن "الرحمة".

وقال الدكتور محمود الهواري، في خطبة الجمعة، من الجامع الأزهر، إن المجتمع الفاضل الذي صان النبوة وورث من النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا الوحي وما فيه من أنوار، مع كثرة ما فيه من أوصاف الخير، فأول ما وصفه الله عزوجل به، هو مجتمع متراحم.

واستشهد خطيب الجامع الأزهر، بقول الله تعالى (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا).

وذكر أن النبي مع المتراحمين، فأورد البخاري في صحيحه، أن الأشعريين كانوا إذا أرملوا أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما معهم ثم اقتسموه بينهم بالسوية، قال النبي في حقهم "فهم مني وأنا منهم".