ضربة جديدة للسوق السوداء وتراجع في أسعار الذهب.. تفاصيل

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

قدمت مذيعة صدى البلد رانيا أيمن تغطية اقتصادية حول أسعار الذهب والدولار، والصفقة الجديدة التي قامت بها مصر والإمارات.

ضجة في الأوساط الاقتصادية بسبب مبادلة العملات بالسعر الرسمي بين مصر والامارات

حيث وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الإماراتي أمس، اتفاقية لمبادلة العملات بين البلدين، بمنح مصر 42 مليار جنيه مصري للإمارات يتم وضعها في البنك المركزي الإماراتي، مقابلها الإمارات تمنح مصر 5 مليارات درهم، يتم وضعها في البنك المركزي المصري.

وجرت المبادلة علي قيمة الدرهم الرسمية في البنوك بـ8.4 جنيه وليس علي قيمته في السوق السوداء، وبحسب الخبراء يمكن للبلدين استيراد وتصدير البضائع بينهما بعملاتهما المحلية دون الحاجة للدولار.



ومن جانبه كشف الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إن اتفاق المقايضة يوفر 11 مليار دولار، ويساهم في حلحلة أزمة النقد الأجنبي وزيادة المحفظة الدولارية لدى البنك المركزي المصري.

أسعار الدولار محليا، استقرت منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 6 أشهر ، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات باستثناء البنك المركزى المصرى.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وسجل للشراء 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع.



وسجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء، ليبدأ اليوم من 38 جنيها بعد نحو 42 و43 جنيهًا، بعد إعلان انضمام مصر لتكتل بريكس، الذي يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية، ومنها الهند والصين وروسيا، واتفاق مصر مع الإمارات.



اما ما يخص سياسه التخلى عن الدولار فكثير من الدول تتجه الآن لاستخدام عملات أجنبية أخرى بدلا الدولار مثل الروبل واليورو واليوان والجنيه الإسترليني، للتخفيف من الطلب الكبير على الدولار، وتقليل الضغط على العملات المحلية والتي أصبحت تعاني بشدة مقابل الأخضر الأمريكي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تحيط بالعالم.



وقررت روسيا اعتماد قائمة تضم عددا من الدول يعتبرها الكرملين صديقة ومحايدة وتسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية في روسيا.

وهى خطوة تهدف الى التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.

و القائمة المعتمدة تضمنت أكثر من 30 دولة من ضمنهم مصر وبيلاروسيا وكازاخستان، وأوزبكستان والجزائر والبحرين والصين وقطر والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا.

وأشارت الحكومة الروسية الى إن هذا القرار يهدف إلى تحسين كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة، وتشكيل أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على التسويات بالعملة الوطنية".



هذا القرار الجديد سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين بدلا عن الدولار، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بحوالى 4.7 مليار دولار لعام 2021

كما ستستفيد مصر ايضا بالسياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي في التبادل التجاري.

من ناحية أخرى قررت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها يوم الخميس21 سبتمبر تثبيت ، أسعار الفائدة الأساسية للمرة الرابعة خلال عام 2023، والابقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب..



وأظهرت ودائع عملاء البنوك بالعملة الأجنبية نهاية مارس الماضي حوالى 1.53 تريليون جنيه مقابل 1.504 تريليون جنيه في فبراير الماضي ومقارنة ب 1.48 تريليون جنيه في يناير 2023.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي ودائع القطاع العائلي الى 893.1 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 878.3 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ 859.54 مليار جنيه في يناير 2023.

ووصل حجم ودائع القطاع العام بالعملة الأجنبية الى 90.83 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 93.82 مليار جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة ب 98.9 مليار جنيه في يناير 2023.

ووصلت ودائع القطاع الخاص الي 508.2 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 494.9 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ480.7 مليار جنيه في يناير من نفس العام.

وسجل حجم ودائع عملاء القطاع الخارجي 37.544 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 43 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ44.325 مليار جنيه في يناير 2023.

وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تسعى إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %.

وتصدرت مصر دولة القارة الأفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 والثانية عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي خلال 2022.

وهذه أسعار أشهر العملات الاجنبيه والعربية :

سجل سعر اليورو 32.96 جنيه للبيع، و32.85 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 37.87 جنيه للبيع، و37.74 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتي 100.20 جنيه للبيع، و99.86 جنيه للشراء .

والان ننتقل في جولة لأسعار الذهب والذى شهدت أسعاره تراجعا جديدا اليوم وسجل مستويات متدينة بالتزامن مع قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وتشهد أسعار الذهب حالة انخفاض متتالية علي المستوي المحلي والعالمي حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2195 جنيها للجرام بعد أن وصل في وقت سابق لـ 2800 جنيها بانخفاض قيمته 605 جنيهات فيما يسجل عيار12 حوالى 1200 جنيه للجرام.

من ناحيه اخرى فإن أسعار الذهب تنتظر الفترة المقبلة، قرارا حكوميا بشأن مبادرة زيرو جمارك الخاصة بـ واردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج ،حيث من المقرر أن تنتهي المبادرة في شهر أكتوبر المقبل، وتقدمت وزارة التموين ، بطلب إلى الحكومة لتمديدها 6 أشهر إضافية.

وكانت الحكومة قد قررت اعفاء واردات الذهب بحوزة العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية، مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة بواقع 14% من إجمالي قيمة المشغول الذهبي لمده 6 أشهر.

والذي أتاح دخول كميات من الذهب إلى السوق المصرية.

وهذه اسعار اعيره الذهب بدون مصنعيه وفقًا لآخر تحديث كالتالى، مع العلم انه يتغير على مدار اليوم وفقا لألية العرض والطلب

عيار 24 بيع 2,497 شراء 2,509

عيار 22 بيع 2,289 شراء 2,300

عيار 21 بيع 2,185 شراء 2,195

عيار 18 بيع 1,873 شراء 1,881

عيار 14 بيع 1,457 شراء 1,463

عيار 12 بيع 1200 شراء 1249

الاونصة بيع 77,661 شراء 78,017

الجنيه الذهب بيع 17,480 شراء 17,560.