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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كبار العائلات والشباب والعمد يقودون مسيرة لدعم السيسي بمنيا القمح

صدى البلد

انطلقت اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة  في قرية المعالي التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بدأت المسيرة التي تضم الآلاف من المواطنين بتجمع الأهالي من كبار عائلات وشباب وعمد القري بمركز منيا القمح وأمانة الحزب بالمركز من أمام مقر النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس مستقبل وطن وامين تنظيم مصر، بقرية المعالي، وجابوا عدد من الشوارع وصولا إلى مقر مكتب الشهر العقاري بمدينة منيا القمح لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي.


ورفع المشاركون في المسيرة صور الرئيس وعلم مصر ، ورددوا هتافات " بنحبك ياسيسي، إحنا معاك ياريس" ، وغيرها من الهتافات الحماسية.

قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم بالحزب، إن الآلاف الذين حرروا توكيلات لدعم ترشح عبد الفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية جديدة، يؤكد مدى الوعي بالجهود التي تبذلها الدولة في المجالات السياسية  والاقتصادية والاجتماعية على مدار السنين الماضية، والثقة في القيادة السياسية التي  نجحت في الخروج بالبلد من الأزمات التي مرت بها على مدار السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن  وكوادره بجميع المحافظات يؤكدون دعمهم الكامل والتام للرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي  وتكاتف الشعب المصري استطاعت استعادة الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، وفي نفس الوقت التنمية في مختلف المجالات واستعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي، وإحباط الكثير من الأجندات والمؤامرات التي كانت تدبر ضد مصر لزعزعة استقرارها. 
 

ودعا الجميع إلى المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى إننا نمر بمرحلة ديمقراطية وتعزيز لمناخ الحريات، وإتاحة الفرصة لكل مواطن للتعبير عن رأيه بحرية تامة.

 

منيا القمح محافظة الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

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