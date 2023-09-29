بعد انطلاق موقع الجمهور| محمد رزق: مادة صحفية غير متحيزة سوى للوطن واستقراره

نظم موقع «الجمهور» الإخباري، حفلا كبيرًا بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، مساء الخميس، بمناسبة الإعلان الرسمي عن انطلاق الموقع.

قدم الحفل كل من الاعلامى كريم كوجك والاعلامية ريهام عياد، وحضر الحفل نخبه من رجال السياسة والاعلام والفن والرياضة، كان من بينهم عمرو موسى أمين جامعة الدولة العربية السابق، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وأمين عام المجلس الأعلى للإعلام، والكاتب أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، والكاتب الصحفي دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع وإلى جانب أسرة اليوم السابع، حضر كل من عصام كامل رئيس تحرير فيتو، الإعلامي محمد الباز والإعلامية سهير جودة، والكاتب الصحفي محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة والكاتب الصحفي حازم عادل رئيس تحرير موقع مصر تايمز ونخبة كبيرة من نواب البرلمان المصري والإعلاميين.

وحضر الحفل لفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ منهم النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجس الشيوخ وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع ،والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، والنائب الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى والنائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية وجيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، والدكتور عبد الحليم يوسف أستاذ التسويق، والنائب أحمد سمير زكريا والنائب أحمد علي، كما حضر الحفل نخبة من الفنانين منهم الفنان القدير أحمد عبد العزيز وزوجته دينا شرف والفنان جمال عبد الناصر وأحمد عبد الله وميسرة وسناء يوسف.

وأكدت علا الشافعي رئيس تحرير موقع اليوم السابع، أنها سعيدة بانطلاق موقع «الجمهور»، معربة عن ثقتها في مجلس تحريره وشباب الصحفيين بالموقع، ووجهت التهنئة للزميل أمين صالح بمناسبة انطلاق موقع الجمهور متمنية دوام التوفيق لفريق عمل الموقع وأن يكون إضافة للصحافة المصرية.



وسردت الشافعى تجربة اليوم السابع وبدايته موجهة الشكر للكاتب الصحفي خالد صلاح علي تأسيسه لليوم السابع كما أعلن دعمها للزميل أمين صالح كأحد الصحفيين الشباب الذين يتولوا رئاسة تحرير مواقع جديدة.

كما أكد عصام كامل رئيس تحرير فيتو، أن وجود موقع جديد منافس كموقع الجمهور، يعطي زخما لحركة الصحافة في مصر، ويمثل رسالة هامة أنه على الرغم من شدة حساسية الفترة الحالية، إلا أن قطار الصحافة لا يتوقف وهذا أمر هام في الفترة الحالية.

من جهته قال المهندس محمد رزق رئيس مجلس إدارة موقع «الجمهور»، أن إنطلاق موقع الجمهور في هذا التوقيت جاء في إطار حرص القائمين عليه لدعم الدولة ومساندتها في مجابهة اعلام الشر الذي يبث سمومه يوميا على منصات السوشيال ميديا للنيل من مصر وإرادة شعبها.

وتعهد «رزق»، أن يقدم موقع الجمهور مادة صحفية محايدة وغير متحيزة سوى للوطن واستقراره، وأن يعمل على نشر الإيجابيات التي تشهدها الدولة المصرية لبث الأمل في نفوس المواطنين.

فيما قال الكاتب الصحفي أمين صالح، رئيس تحرير موقع الجمهور، أن الموقع يأخذ على عاتقه مسؤولية كبيرة من حيث العمل على نشر مادة صحفية تحترم عقلية المواطن البسيط، وفي نفس الوقت عدم الجرى وراء ما يسمى «التريند».

وأكد «صالح»، أن موقع الجمهور لن يحيد عن دوره التوعوى ولن ينجرف وراء أخبار هدفها الإثارة أو البلبلة، مؤكدًا أن «الجمهور» يضع مصلحة الوطن أولا وقبل أي شيء، كما يسعى لتحقيق انتشار ونجاح نابع من مصداقيته عند القارئ، وليس من مجرد البحث عن خبطات صحفية قد تؤثر سلبا على استقرار الدولة وحياة المواطنين.

فيما قال النائب علاء عصام، رئيس التحرير التنفيذي للموقع، أن انطلاق موقع الجمهور في هذا التوقيت، بمثابة محاولة للوقوف مع مصر ضد الجماعة الإرهابية التي تحاول تزييف الحقائق وبث الفرقة بين أبناء شعب مصر.

وأكد "عصام" أن موقع الجمهور اتخذ على عاتقه مسؤولية وطنية بالوقوف بجانب الدولة المصرية ضد جماعات الشر والتخريب، بتقديم محتوى موضوعي يحترم القارئ والجمهور.

وقالت الكاتبة الصحفية ماجدة إبراهيم أنها خاضت ثلاثة تجارب وجميعها نجحت منها الأحرار واليوم السابع واليوم تخوض تجربتها في الجمهور متمنية دوام التوفيق والنجاح لفريق العمل.

كما أكد الكاتب الصحفي محمود بدر عضو مجلس النواب أن برنامجه الذي يقدمه علي موقع الجمهور لن يكون محايدا علي الاطلاق وانما ينحاز الي الوطن ومصلحته.

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