عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواطنو الاتحاد الأوروبي يتراجعون عن دعم أوكرانيا

صدى البلد

انخفضت نسبة مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يوافقون على الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا بشكل كبير منذ بداية الغزو الروسي، وفقًا لدراسة حديثة، على الرغم من أن الأغلبية لا تزال ترغب في تقديم بعض المساعدة إلى كييف.

 

بحسب ما نشره موقع نيوز وييك، حققت أوكرانيا بعض المكاسب منذ شنت هجومها المضاد في يونيو، لكنها فشلت في تحقيق تقدم كبير من شأنه أن يقطع الجسر البري الروسي إلى شبه جزيرة القرم. 

 

أكد تقرير نيوز وييك، أن هناك مخاوف في كييف من أن الدعم الغربي يتناقص وخاصة مع اقتراب الانتخابات الرئيسية في كل من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.

 

وجد استطلاع رأي أجرته منظمة يوروباروميتر أنه خلال شهر أغسطس، عبر 26% من مواطني الاتحاد الأوروبي عن موافقتهم لدعم أوكرانيا ماليًا واقتصاديًا، وذلك في مقابل 42% وافقوا خلال شهر أبريل 2022. 

 

كما قال 38% آخرون إنهم يميلون إلى الموافقة على الدعم المالي لأوكرانيا ليصل إجمالي الراغبين والموافقين علي الدعم إلى 64 بالمائة. بالمقارنة في أبريل 2022، قال 48% إنهم "يميلون إلى الموافقة"، مما أعطى رقمًا إجماليًا للدعم يبلغ 80%. 

 

استطلع أحدث مقياس يوروباروميتر آراء 26514 مواطنًا من الاتحاد الأوروبي عبر الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة في الفترة من 24 إلى 31 أغسطس.

 

وجدت الإستطلاعات أن نسبة الذين يؤيدون العقوبات على روسيا بشكل كامل أو كلي انخفضت من 55% إلى 46% بين أبريل 2022 وأغسطس 2023، في حين انخفضت نسبة الذين قالوا الشيء نفسه عن الترحيب باللاجئين من أوكرانيا من 55% إلى 36%. 

 

في المجمل، بما في ذلك أولئك الذين قالوا إنهم "يميلون إلى الموافقة"، أيد 71% من مواطني الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا و76% أيدوا الترحيب باللاجئين الأوكرانيين.

 

خلال الأسابيع القليلة الماضية، نفذت أوكرانيا عددا من الضربات على أهداف عسكرية في شبه جزيرة القرم، بما في ذلك مقر أسطول البحر الأسود الروسي في 22 سبتمبر.

 

الغزو الروسي الغزو الروسي الأوكراني كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

مفاجأة في أسعار البصل والسكر خلال يومين.. الدولة تتخذ إجراءات عاجلة

ترشيحاتنا

إنجاز تاريخي .. الأزهر تتصدر الجامعات المصرية الحكومية في تصنيف التايمز

أبو العينين يعزي مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في وفاة نجلها

مفاجآت الداخلية للأسر والطلاب مع العام الدراسى الجديد | فيديو

دعاء الشفاء والفرج يوم الجمعة.. الجأ إلى الله في الكرب

حصلت بسببها على الجنسية| رحيل نجاح سلام "عاشقة مصر".. وهذه حكاية أغنية «يا أغلى اسم في الوجود»

كان لازم أمشي.. تعليق مفاجئ من محمد شريف حول رحيله عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كباب حلة بالبصل المكرم

4 نصائح فعالة تحميك من ارتفاع ضغط الدم.. اتبعها

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

عقار جديد يعالج ارتفاع ضغط الدم المقاوم..  نتائجه فعالة

فيديو

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحال.. فيديو

قوتها منخفضة.. المناطق الأكثر عرضة للزلازل في مصر

ضربة جديدة للسوق السوداء وتراجع في أسعار الذهب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

اﻟﻤﺰﻳﺪ