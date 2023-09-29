مفاجآت الداخلية للأسر والطلاب مع العام الدراسى الجديد | فيديو

واصلت وزارة الداخلية من خلال منظومة "أمان" تجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال وتوزيع عبوات تحتوى على سلع غذائية متنوعة على الأسر الأكثر إحتياجاً بمناسبة العام الدراسى الجديد.

يأتى ذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن بمحافظات (القاهرة – الجيزة - الوادى الجديد - البحيرة – أسيوط - قنا – كفرالشيخ – سوهاج - الفيوم) ، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

تم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها بأماكن إقامتهم.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.